Incêndio em habitação mata homem e fere a filha em Ponte da Barca

Um homem de 82 anos morreu esta sexta-feira e a filha sofreu queimaduras num membro superior na sequência de um incêndio numa habitação em Paço Vedro de Magalhães, Ponte da Barca, que desalojou a mulher da vítima mortal.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, a filha do casal de idosos, que não reside na habitação naquela freguesia de Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo, mas encontrava-se no local aquando do incêndio, tendo sido transportada ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

A mesma fonte revelou que a mulher da vítima mortal, também de 82 anos, foi assistida no local, mas não precisou de tratamento hospitalar e vai ter de ser realojada uma vez que a casa ficou sem condições de habitabilidade.

A fonte acrescentou que causas do incêndio estão por apurar.

Ao local compareceram 24 operacionais, 15 dos quais dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, e dez veículos, entre eles, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arcos de Valdevez, a Viatura de Emergência Médica (VMER) de Viana do Castelo, a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE), a GNR e elementos da proteção civil municipal da Câmara de Ponte da Barca.