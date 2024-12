Hospital de Leiria com urgência Ginecológica fechada desde esta sexta-feira e Pediátrica no fim de semana

A urgência Ginecológica/Obstétrica do hospital de Leiria está fechada até às 09h00 de segunda-feira e a urgência Pediátrica encerra no fim de semana, segundo uma mensagem enviada às corporações de bombeiros da região.

A mensagem, à qual a Lusa teve acesso, refere que a urgência Ginecológica/Obstétrica do Hospital de Santo André, em Leiria, está encerrada desde as 09h00 desta sexta-feira e até às 09h00 de segunda-feira, devido a constrangimentos.

Quanto à urgência Pediátrica do mesmo hospital, vai fechar entre as 09h00 de sábado e as 09h00 de segunda-feira.

Ainda de acordo com uma mensagem remetida aos bombeiros, o serviço de Urgência na área da Cardiologia do hospital de Leiria "encontrar-se-á com constrangimentos" até às 18h00 desta sexta-feira devido à instalação de um angiógrafo digital de teto.

Em todas as situações, "os meios deverão fazer passagem de dados ao CODU [Centro de Orientação de Doentes Urgentes], para respetiva referenciação]".

Fonte da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, que integra este hospital, explicou à Lusa que "a urgência de Obstetrícia encerra ao exterior de modo programado entre sexta-feira e segunda, por constrangimento de escala" e para salvaguardar a segurança das grávidas.