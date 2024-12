Governo demite administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria foi demitido pelo Ministério da Saúde, informou esta sexta-feira à noite a própria estrutura dirigente, numamensagem de despedida publicada na página da ULS.

"Por decisão do Ministério da Saúde, a nossa jornada como Conselho de Administração" da ULS da Lezíria "chega agora ao fim", dizem os elementos do conselho de administração, Tatiana Silvestre, Ana Rita Paulos, João Soares Ferreira, João Formiga e Sérgio Domingos.

De acordo com a "SIC Notícias", a decisão do Ministério da Saúde produz efeitos a partir de 1 de janeiro. A demissão terá sido comunicada pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e pelo diretor-executivo do SNS, António Gandra d'Almeida, numa reunião nesta sexta-feira.

Os cinco recordam o trabalho que desenvolveram desde fevereiro deste ano, construindo a ULS Lezíria, uma entidade que uniu o Hospital Distrital de Santarém e o ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) Lezíria, "consolidando um modelo de proximidade e integração ao serviço" das comunidades.

A ULS Lezíria abrange os concelhos de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.