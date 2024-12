Conheça o plano para a festa de passagem de ano no Porto

A festa de "réveillon" enche todos os anos as ruas do Porto, com multidões prontas para festejar e assistir ao tradicional fogo de artifício. Este ano, os festejos estão distribuídos entre a Avenida do Aliados e os jardins do Palácio de Cristal.

Os Aliados recebem os concertos do Nuno Ribeiro, às 22h00, e Rui Veloso, já no novo ano de 2025. O tradicional fogo de artifício à meia-noite será no edifício da Câmara Municipal do Porto, que por motivos de segurança terá temporariamente os acessos condicionados. A pirotecnia será acompanhada de música e de um espetáculo multimédia. A madrugada do dia 1 de janeiro está encarregue ao DJ set de Carolina Torres, que garantirá uma noite de muita dança e celebração.

Já nos jardins do Palácio de Cristal pode assistir, a partir das 22h00, ao concerto do rapper Julinho KSD. À meia-noite está garantido um espetáculo multimédia, numa experiência de luz, imagem e música. Branko continuirá os festejos no novo ano seguido pelo DJ set de Sónia Trópicos.

A partir das 20h30 do dia 31 de dezembro, os acessos aos Aliados e ao Palácio de Cristal serão cortados ao trânsito. Haverá condicionamentos nas ruas de Gonçalo Cristóvão, do Almada, Rua São Filipe de Nery e Rua dos Clérigos, e nas praças Almeida Garrett, da Batalha e dos Poveiros. O condicionamento de trânsito será até às 7h00 do dia 1 de janeiro.

A Câmara do Porto, em colaboração com a Polícia Municipal, Polícia de Segurança Pública e Proteção Civil Municipal, tem preparado um Plano de Mobilidade e Segurança que incentiva as pessoas a deixarem os carros em casa e optarem pelos transportes públicos.