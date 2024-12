Autoridades registam 15 mortos e mais de dois mil acidentes na operação de Natal e Ano Novo

Foram registados 15 morytos nas estradas nacionais nas operações de Natal da PSP e da GNR.

Quatro vítimas registaram-se nas estradas da jurisdição da Polícia de Segurança Pública, que, desde o início da operação "Festas em segurança", deteve 550 pessoas, mais de metade por crimes rodoviários.

A GNR registou, até esta sexta-feira, 11 mortos em 2.160 acidentes rodoviários desde as 00h00 de 18 de dezembro na operação especial de Natal e Ano Novo.

À Renascença, João Gaspar, capitão da GNR, confirma também que foram registados 57 feridos graves e 634 leves, até agora.

A força de segurança identificou 83 mil condutores, dos quais 693 conduziam com excesso de álcool. Destes, 345 foram detidos por condução sob efeito do álcool.

Foram, ainda, detidos 139 condutores por não terem carta de condução.

João Gaspar aponta que a GNR "já terá uma atenção reforçada" às estradas neste fim de semana que antecede o Réveillon, "uma vez que muitas pessoas aproveitam este período para se dirigir ao local onde vão decorrer as festividades".

"A GNR vai encontrar-se por todas as vias principais, de forma a garantir que todas as pessoas chegam em segurança ao seu local de destino e às zonas mais conhecidas e usadas para as festividades do Ano Novo", refere.

