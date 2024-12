Quase 1.800 pessoas em situação de sem-abrigo estiveram na festa de Natal da Comunidade Vida e Paz

Quase 1.800 pessoas em situação de vulnerabilidade participaram na festa de Natal organizada pela Comunidade Vida e Paz, em Lisboa, onde mais de 1.300 voluntários se dedicaram a servir refeições, distribuir roupas e oferecer serviços de barbearia.

A 36.ª Festa de Natal com as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo decorreu durante três dias (20 e 22 de dezembro) na Cantina da Cidade Universitária, que se transformou "numa cidade Natal, mobilizando a força de 1.304 voluntários para fazer a diferença na vida de 1.794 convidados", adianta a Comunidade Vida e Paz (CVP) em comunicado.

"Mais do que números, a festa representou um gesto de amor e cuidado", sublinha a instituição, que apoia entre 450 e 500 pessoas na área da Grande Lisboa.

A CVP realça os resultados alcançados no encontro que "ilustram o impacto da iniciativa": Mais de 1.100 atendimentos na área da saúde, 12.072 peças de roupa distribuídas, 292 atendimentos no barbeiro e 4.281 refeições servidas.

Foram ainda realizados 768 atendimentos na área da cidadania, com destaque para 290 atendimentos pelos técnicos do Espaço Aberto ao Diálogo da Comunidade Vida e Paz, 124 atendimentos da Segurança Social, 75 atendimentos pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e 45 atendimentos pelo Instituto dos Registo e do Notariado (IRN). .

Segundo dados avançados à agência Lusa, este ano houve mais 64 convidados na festa relativamente a 2023, foram distribuídas mais 256 refeições e mais 1.896 peças de vestuário. .

"Esta iniciativa é a prova de que a mudança é possível quando trabalhamos juntos. É muito mais do que um jantar -- é um momento de família, amor, renovação da esperança e de reconstrução de sentidos de vida", salienta a CVP.