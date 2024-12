Nevoeiro persistente e gelado coloca interior norte sob aviso laranja

Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real vão estar a partir de sábado sob aviso laranja devido ao nevoeiro, que poderá ser gelado e com persistência superior a 72 horas, adiantou esta quinta-feira o IPMA.

De acordo com o comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estes quatro distritos estão já sob aviso amarelo devido a nevoeiro com "persistência superior a 48 horas, em especial em zonas de vale", que é válido até ao final de sexta-feira.

A partir das 00h00 de sábado e até às 12h00 de domingo, o aviso passa a laranja para estes distritos, devido a "nevoeiro, que poderá ser gelado, com persistência superior a 72 horas, em especial em zonas de vale".

O IPMA emitiu ainda um aviso amarelo para o distrito de Faro devido a agitação marítima na costa sul, com possibilidade de "ondas de sueste com 2 a 2,5 metros, em especial no barlavento". O aviso para Faro está em vigor e é válido até às 6h00 de sábado.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Já o aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.