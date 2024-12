Incêndio deixa mulher de 84 anos desalojada em Arcos de Valdevez

Arcos de Valdevez, Viana do Castelo, 26 dez 2024 (Lusa)- Uma mulher de 84 anos sofreu hoje queimaduras de primeiro grau nas costas num incêndio na sua habitação, na União de Freguesias de Extremo e Portela, Arcos de Valdevez, e ficou desalojada, revelaram proteção civil e bombeiros.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, a mulher foi transportada ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez revelou que a casa ficou sem condições de habitabilidade, mas disse desconhecer onde é que a mulher seria realojada.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, o incêndio começou na cozinha da habitação, no lugar de Outeiro.

A fonte acrescentou que o alerta foi dado às 09:08.

Ao local compareceram seis veículos e 15 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, do INEM e da GNR.

