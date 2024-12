Greve do lixo. Há sacos por recolher, caixas de cartão e sente-se o cheiro

Durante a manhã desta quinta-feira, a Renascença testemunhou dezenas de caixotes do lixo que já não fecham porque a quantidade de sacos no seu interior não permite.

A Câmara de Lisboa conseguiu forçar os sindicatos a cumprir serviços mínimos durante estes dias (cerca de 35% do trabalho de um dia normal), mas as organizações sindicais avançaram com uma providência cautelar para contornar esta imposição. É ainda incerto como vai decorrer a recolha do lixo.

Dias antes desta greve, Carlos Moedas, em declarações à SIC Notícias, assumiu que a greve ia ser "caótica" e insinuou que há motivos politico-partidários por trás desta paralisação. As eleições autárquicas realizam-se em setembro de 2025.