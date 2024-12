Freguesias de Lisboa "carregadas de lixo" e greve só vai no início

As freguesias de Lisboa já estão "carregadas de lixo" e ainda só vai no início a greve dos trabalhadores da higiene urbana do município, segundo relatos de três autarcas.

Esta quinta-feira e na sexta-feira a paralisação é geral, a que se junta uma greve ao trabalho extraordinário, entre 25 e 31 de dezembro, e uma paralisação no dia de Ano Novo, prevista apenas no período noturno, ao trabalho normal e suplementar, entre as 22h00 de dia 01 e as 06h00 de dia 02 de janeiro.

Convocado pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML), o protesto surge em resposta à alegada ausência de respostas da Câmara de Lisboa aos problemas que afetam o setor, em particular ao cumprimento do acordo celebrado em 2023, que prevê, por exemplo, obras e intervenções nas instalações.

A Câmara de Lisboa assegura que o acordo celebrado em 2023 está a ser cumprido, nomeadamente 13 dos 15 principais pontos.

Neste cenário, as juntas de freguesia podem "tentar minimizar, mas é difícil", porque não fazem recolha de lixo, que é competência das câmaras, lembrou Fábio Sousa.

"E também não iríamos substituir pessoas que estão em greve, com quem estamos em solidários", assegurou, apelando: "Era importante que a câmara se sentasse com os sindicatos.".

O autarca de Carnide, com cerca de 18 mil habitantes, lembra que o atual cenário não é novo e que se têm registado "constrangimentos ao longo do ano", ficando "sempre muitos circuitos de remoção de lixo por fazer".