Marinha e Força Aérea resgatam britânico em Dia de Natal

Um homem de 67 anos teve de ser auxiliado pelo Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, esta quarta-feira.

A operação de busca e salvamento aconteceu porque o homem, britânico, apresentou problemas renais a bordo do navio de passageiros Ambience, quando o mesmo se encontrava a navegar a cerca de 185 quilómetros a noroeste da capital.

O passageiro britânico precisava de um "resgate médico urgente", assegura a Marinha, esta quarta-feira, em comunicado.

"O resgate ocorreu em estreita coordenação com a Força Aérea Portuguesa que, para o efeito, empenhou um helicóptero EH-101 Merlin", é dito. O helicóptero chegou ao aeroporto de Figo Maduro pelas 14h40, com a vítima a ser assistida pelo INEM ainda no local.

Também a Força Aérea lançou um comunicado a dar detalhes sobre a operação, indicando que, quando o helicóptero de resgate dos "Pumas" descolou da Base Aérea n.º 6, a embarcação estava "a navegar a cerca de 120 quilómetros a oeste do Montijo". A bordo do aparelho de resgate seguiam dois pilotos-aviadores, um operador de guincho, um recuperador-salvador e um enfermeiro aeronáutico.

A ambulância que aguardava o passageiro em Figo Maduro reencaminhou-o "para uma unidade hospitalar local", avança a Força Aérea. Desconhece-se, para já, o estado de saúde do paciente.

[Notícia atualizada às 19h08 de 25 de dezembro de 2024 para acrescentar mais detalhes]