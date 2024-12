Há onze urgências fechadas neste Dia de Natal

Há 11 urgências fechadas esta quarta-feira, Dia de Natal. A maioria situa-se na região de Lisboa e são, sobretudo, de obstetrícia e pediatria, mas também está fechado o serviço de urgência básica de Vila Nova de Foz Côa.

De acordo com o portal do Serviço Nacional de Saúde, consultado pela Renascença esta quarta-feira, para além dos encerramentos, as urgências de obstetrícia dos hospitais Garcia de Orta, em Almada, e São Bernardo, em Setúbal, só aceitam utentes enviados pelo INEM.

Há ainda oito urgências referenciadas que só recebem doentes triados pelo SNS 24.