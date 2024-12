“Continua a não haver lugar para o ‘Senhor’ nas hospedarias de muitos decisores políticos”

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, voltou a apelar à paz, na tradicional Missa do Galo. Perante os fiéis que se reuniram na Sé de Lisboa, na madrugada deste dia de Natal, D. Rui Valério lembrou que tal como “Jesus precisou, com Maria e José de bater à porta da hospedaria para ser rejeitado”, também atualmente subsistem conflitos no mundo, referindo-se às “hospedarias” de alguns governantes que rejeitam tréguas.

“Também hoje o ‘Senhor’ volta a bater à porta de tantos cenários de guerra e de violência e convida a acolhê-l’O, Ele que é o Príncipe da Paz. Infelizmente, continua a não haver lugar para ele nas hospedarias de muitos decisores políticos”, referiu na homilia.

O Patriarca lembrou, em concreto, os cenários de guerra no Médio Oriente ou na Ucrânia.

“A paz continua a ser o sinal do amor de Deus e daqueles pobres que abrem o seu coração ao amor, por isso abramos o coração à solidariedade com os irmãos da Ucrânia, do Médio Oriente e de tantos lugares e experiências de vida onde há guerra e invoquemos ao Senhor da Paz, a Paz para o mundo, para cada nação, para o coração da humanidade”, afirmou.

Na homilia da missa da noite de Natal, o responsável do Patriarcado de Lisboa disse que “o único contexto que que conta é o do amor e da comunhão”, através e gestos reais e ações concretas em coerência com o Evangelho.

“O mundo não se converte, nem tão pouco se mobilizará para Cristo, nem compreenderá a palavra do Evangelho se não se sentir envolvido pela luz que os cristãos têm de irradiar”, enfatizou.