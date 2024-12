Vacinação contra a gripe bate recorde de adesão das pessoas com 85 e mais anos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou esta terça-feira que a vacinação contra a gripe bateu recorde no grupo de pessoas com 85 e mais anos de idade, ao serem vacinados mais de 285.000 cidadãos em três meses.

Segundo o relatório de vacinação sazonal da DGS divulgado esta terça-feira, entre 20 de setembro e 22 de dezembro deste ano, foram vacinadas mais de 285 mil pessoas com 85 ou mais anos de idade contra a gripe.

"A maior adesão registada desde o outono de 2022, correspondendo a uma cobertura de 83,58%. Simultaneamente, mais de 220.000 pessoas nesta faixa etária foram vacinadas contra a covid-19", refere o documento.

A DGS realça no relatório que este "é o grupo mais vulnerável a complicações graves que podem resultar das infeções respiratórias", nomeadamente, no outono e inverno.

"Trata-se de um marco positivo na prevenção de hospitalizações e óbitos no âmbito da resposta sazonal em Saúde, tendo beneficiado, pela primeira vez, do alargamento da gratuitidade da vacinação contra a gripe de dose elevada", lê-se.

Desde o dia 17 de dezembro que a vacinação gratuita contra a gripe e a covid-19 ficou disponível para o grupo entre 50 e 59 anos, com a DGS a prever que chegue a 250.000 pessoas.

"No ano passado, vacinámos cerca de 250 mil pessoas dos 50 aos 59 anos e esperamos que este ano também consigamos alcançar este valor", adiantou o subdiretor-geral da Saúde, André Peralta-Santos, à agência Lusa.

Segundo o mesmo, a decisão de alargar a vacinação sazonal a esta faixa etária deve-se à disponibilidade de doses, tendo em conta que, atualmente, existem em "stock" cerca de 400.000 vacinas contra a gripe.

Perante esta disponibilidade, e como tem sido habitual noutros anos, a DGS vai "dando a possibilidade de outros grupos etários se vacinarem gratuitamente", referiu André Peralta-Santos.

"Ainda queremos vacinar mais pessoas, especialmente, no grupo de 60 ou mais anos", referiu André Peralta-Santos, para quem a vacinação "é sempre um meio muito fácil" de proteção contra os efeitos mais nocivos da gripe e da covid-19.

André Peral-Santos reafirmou ainda a mensagem de que a vacina contra o coronavírus é segura e que a covid-19 continua a provocar doença grave, especialmente, nos mais idosos.

A DGS apela ainda, com o início do inverno, e com maior circulação de vírus respiratórios, a "todos os grupos elegíveis para que não deixem de se vacinar, protegendo-se e às outras pessoas".

A campanha de vacinação sazonal do outono-inverno 2024-2025 contra a gripe e a covid-19 arrancou em 20 de setembro em cerca de 3.500 pontos de vacinação em todo o país, com objetivo de vacinar 2,5 milhões de pessoas.