Pobreza energética. Portugal é o país da Europa com mais queixas

A estratégia de combate à pobreza energética "é ambiciosa, mas não é realista", defende o investigador João Pedro Gouveia.

À Renascença, o especialista do ISCTE considera "preocupante" que "apesar dos investimentos" financiados pelo PRR, a "degradação das habitações e a qualidade das habitações não melhore de forma substancial".

"Portugal têm um problema grande de conforto térmico, as famílias são desconfortáveis em casa tanto no inverno como no verão", diz.



O país está, a par de Espanha, no topo da lista dos países com mais queixas de desconforto térmico.

Alerta ainda que o país está a piorar a nível do conforto térmico, já que, em 2023, 21% da população reportava dificuldades em aquecer a casa, acima dos 17,5% registados em 2022.