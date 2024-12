Nobre de Sousa nomeado Chefe do Estado-Maior da Armada

[em atualização]

O vice-almirante Jorge Manuel Nobre de Sousa vai suceder a Gouveia e Melo como Chefe do Estado-Maior da Armada. O anúncio foi feito esta terça-feira na página oficial da Presidência da República que anuncia ainda a promoção de Nobre de Sousa ao posto de almirante.

A posse do novo responsável máximo da Armada está marcada para a próxima sexta-feira, ao meio-dia.

Quanto ao chefe do Estado-Maior cessante, o Presidente da República agradece e louva o "desempenho qualificado" de Gouveia e Melo e anuncia que é condecorado com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo.

No comunicado, a Presidência detalha que, nos termos constitucionais, "sob proposta do Governo, conforme deliberação do Conselho de Ministros, ouvido o Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, e após audição do Conselho do Almirantado, através do ministro da Defesa Nacional, o Presidente da República decidiu nomear o senhor vice-almirante Jorge Manuel Nobre de Sousa para o cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada e promovê-lo ao posto de almirante".



Já sobre Gouveia e Melo, Marcelo Rebelo de Sousa “agradece e louva o muito qualificado desempenho" do CEMA cessante, "no quadro de uma carreira brilhante, e condecora-o com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo.”