Câmara de Lisboa coloca 57 contentores do lixo para minimizar efeitos da greve

À Renascença , o diretor da Higiene Urbana indica que os contentores fazem parte do plano de contingência anunciado pelo autarca Carlos Moedas na passada semana e avança que são esperadas cerca de 900 toneladas de lixo por dia.

Os 57 contentores colocados nas ruas de Lisboa serão retirados novamente depois do fim da greve marcada pelos sindicatos.

A paralisação será total a 26 e 27 de dezembro, com greve ao trabalho extraordinário entre o dia de Natal e a véspera de Ano Novo e ao período noturno, para o trabalho normal e suplementar, entre as 22h00 de dia 1 e as 6h00 de dia 2.

Na sexta-feira foram decretados serviços mínimos, com a realização de pelo menos 71 circuitos de recolha de lixo nos dias 26, 27 e 28 de dezembro, envolvendo 167 trabalhadores, entre cantoneiros e condutores de máquinas pesadas e veículos especiais - cerca de um terço de um dia normal.