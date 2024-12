Tempo. Natal sem chuva no continente, mas com frio

O Natal este ano não vai ter chuva, mas o tempo frio vai manter-se ao longo de toda a semana.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas são relativamente uniformes por todo Portugal continental, com temperaturas mínimas mais baixas a nordeste e temperaturas máximas mais elevadas no Algarve.

Na região autónoma da Madeira a temperatura estará muito mais elevada, entre os 17 graus de mínima e os 23 graus de máxima, mas haverá aguaceiros.

Na região autónoma dos Açores, haverá chuva nas ilhas mais a oeste, mas céu limpo em Angra do Heroísmo e Ponta Delgada.

O tempo vai manter-se assim até ao fim da semana.