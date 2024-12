Retirados do mercado três lotes do antidepressivo Duloxetina

A autoridade nacional do medicamento (Infarmed) ordenou a suspensão imediata de três lotes do medicamento Duloxetina, indicado no tratamento da depressão, devido à deteção de um resultado acima dos limites para uma impureza.

Em causa estão os lotes 221.556, 230.408 e 240.672 do medicamento do medicamento Duloxetina toLife, cápsula, 28 unidades, 30mg e 60 mg, refere o Infarmed numa circular informativa publicada esta segunda-feira na página da Internet.

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde adianta que a empresa Towa Pharmaceutical irá proceder à recolha voluntária dos lotes "por ter sido detetado um resultado analítico acima dos limites aceitáveis para uma impureza".

Na sequência da suspensão imediata da comercialização dos lotes, as entidades que os tenham em "stock" devem proceder à sua devolução.

"Os doentes que estejam a utilizar medicamentos pertencentes a estes lotes não devem interromper o tratamento. Logo que possível, devem contactar o médico para substituir por outro lote ou um medicamento alternativo", acrescenta a nota.