Operação no Porto e em Viseu termina com 10 detidos por tráfico de droga

Uma operação policial no Porto e em Viseu, na sexta-feira, terminou com 10 detidos suspeitos de tráfico e a apreensão de oito mil doses de droga, armas, dinheiro e material usado na venda de estupefacientes, anunciou a PSP esta segunda-feira.

Em comunicado, aquela força policial explica que as detenções ocorreram no âmbito de uma operação "que visou um conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes" na Área Metropolitana do Porto e na cidade de Viseu e na qual foi dado cumprimento a nove buscas domiciliárias e sete buscas não domiciliárias.

Os detidos, oito homens e duas mulheres, com idades entre os 20 e os 49 anos, já foram presentes a juiz para aplicação de medidas de coação, sendo que cinco ficaram em prisão preventiva, um em prisão domiciliária e os restantes com apresentações periódicas junto das autoridades policiais.

Segundo adianta a PSP do Porto, esta investigação foi iniciada em 2023 e "visou suspeitos que se dedicavam ao tráfico de diversos produtos estupefacientes", que eram contactados pelas redes sociais e depois "procediam a entregas personalizadas, em toda a Área Metropolitana do Porto e na cidade de Viseu".

Da operação resultaram a apreensão de 5.334 doses de haxixe, 2.382 de cocaína, 329 doses de liamba, 144 de heroína e 131 de MDMA, assim como a apreensão de 9.065 euros em dinheiro.

Foram também apreendidas diversas armas, três de fogo e 10 armas brancas, 246 munições, uma soqueira, um veículo automóvel de gama alta e 13 telemóveis.

Entre as apreensões está ainda diverso material usado na venda de estupefacientes, como balanças de precisão (sete), uma máquina de embalamento a vácuo, um moinho e demais objetos utilizados para o doseamento, embalamento e a venda direta de estupefacientes.