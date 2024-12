GNR registou oito mortos em 699 acidentes nos últimos três dias

A GNR registou nos últimos três dias 699 acidentes, dos quais resultaram oito mortos, 21 feridos graves e 189 ligeiros, segundo dados provisórios da Operação "Natal e Ano Novo 2024/2025" divulgados nesta segunda-feira.

As vítimas mortais resultaram de acidentes registados entre sexta-feira e domingo na Estrada Nacional n.º 125, em Albufeira (Faro), na localidade de Barcelos (Braga), na Estrada Nacional 119 em Biscainho-Coruche (Santarém), na localidade de Boliqueime (Faro), no Itinerário Principal (IP) 2 na localidade de Beja e na Autoestrada 23 na saída para Benquerenças (Castelo Branco).

Duas pessoas morreram vítimas de atropelamento, uma na Rua da Ponte Pereiro, na localidade de Pedroso - Vila Nova de Gaia (Porto), e outra na Autoestrada N.º19 em Leiria.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que no período entre as 00h00 de sexta-feira e as 23h59 de domingo, os militares fiscalizaram 31.094 condutores, dos quais 426 conduziam com excesso de álcool e, destes, 231 foram detidos com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l (gramas por litro de sangue).

Foram ainda detidas 73 pessoas por conduzirem sem carta de condução.

Das 4.776 contraordenações rodoviárias detetadas, a GNR destaca 1.654 por excesso de velocidade, 195 por excesso de álcool, 175 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinha.

De acordo com os dados, foram registadas 164 contraordenações por uso indevido do telemóvel a conduzir, 484 por falta de inspeção periódica obrigatória e 166 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Durante a operação, que termina dia 02 de janeiro, a GNR irá continuar a priorizar a fiscalização da condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, uso indevido do telemóvel.

A GNR e a Polícia de Segurança Pública (PSP) iniciaram no dia 18 de dezembro o reforço do patrulhamento durante o período de Natal e Ano Novo, com o objetivo de reduzir a criminalidade geral e a sinistralidade rodoviária.

Nesse dia, a GNR iniciou o reforço de patrulhamento durante o período de Natal e Ano Novo, incluindo ações nos locais de maior afluência de pessoas, zonas residenciais, de diversão, industriais e comerciais.

Paralelamente, estão a ser realizadas ações de fiscalização e de segurança rodoviária, nos períodos do Natal e Ano Novo, nas vias com maior fluxo de trânsito, para garantir que as festividades e as deslocações decorram em segurança, em todo o território nacional.

A operação da GNR divide-se em duas fases, tendo a primeira começado no dia 18, visando a prevenção e sensibilização antes das festividades.

Numa segunda fase, no período do Natal (entre os dias 20 e 26 de dezembro), que corresponde ao de maior afluência e concentração de cidadãos, o patrulhamento das estradas será dirigido para a prevenção, fiscalização, aconselhamento e segurança.

Durante o período de ano novo (entre os dias 27 de dezembro e 02 de janeiro de 2025), aumentará o patrulhamento em locais de festividades e concentração de pessoas.