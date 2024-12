Caças F-16 da Força Aérea vão sobrevoar céus de Portugal para assinalar Natal

Uma parelha de aviões caça F-16M da Força Aérea vai sobrevoar algumas regiões de Portugal continental na terça-feira, dia 24 de dezembro, num voo de treino que servirá para desejar um feliz Natal à população.

De acordo com comunicado divulgado pelo ramo, "uma parelha de aviões caça F-16M da Força Aérea vai sobrevoar determinadas regiões de Portugal Continental no dia de amanhã [terça-feira], 24 de dezembro, aproveitando a ocasião para desejar à população um Feliz Natal".

"A Força Aérea reservou um voo de treino para este dia especial, que servirá em simultâneo para manter as capacidades e qualificações dos seus militares para atuarem a qualquer momento e em qualquer circunstância, reforçando o compromisso de salvaguarda da integridade do território nacional, através do cumprimento das missões de vigilância, policiamento e defesa aérea", lê-se na nota.

A rota divulgada, que pode sofrer alterações em função das condições meteorológicas, prevê que os caças sobrevoem os céus da Figueira da Foz pelas 12h00, Coimbra pelas 12h05, Aveiro às 12h15, Porto 12h20, Viana do Castelo 12h25, Braga 12h30, Guimarães pelas 12h35, Chaves 12h40, Bragança 12h45 e Mirandela pelas 12h55.

O voo de Natal seguirá depois para Vila Real pelas 13h00, Viseu às 13h05, Guarda 13h10, Castelo Branco pelas 13h20, Portalegre 13h25, Évora 13h35, Setúbal 13h45, Santarém 13h55, Rio Maior 14h00, Tomar 14h05 e Leiria pelas 14h15.