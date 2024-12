Bombeiros em protesto deixam presentes de Natal na Câmara de Lisboa

Mais de uma centena de bombeiros profissionais deixaram esta segunda-feira alguns presentes de Natal à porta da Câmara Municipal de Lisboa, no início de uma marcha de protesto que tem como destino a Assembleia da República.

Dos embrulhos constam os motivos para o protesto, nomeadamente a necessidade de disponibilidade permanente e a atribuição de um subsídio de risco de 50 euros.

Os manifestantes, quase todos com barretes pretos de pai-natal e camisolas negras com a inscrição "sem risco" "#sapadores em luta", vão percorrendo as ruas de Lisboa ao som de canções de Natal amplificadas por um megafone, interrompidas de vez em quando com gritos de "sapadores em luta".

A ação de luta acontece numa altura em que se mantém o impasse entre o Governo e os bombeiros sapadores. Está já marcada uma manifestação nacional e uma greve para o dia 15 de janeiro.