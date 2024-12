Agente da PSP morre debaixo de árvore quando apanhava lenha

Um homem de 46 anos morreu esta segunda-feira atingido por uma árvore no limite do concelho de Penela com Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência de Proteção Civil.

O acidente ocorreu cerca das 13h00 na localidade de Porto Judeus, freguesia de São Miguel, concelho de Penela, mesmo no limite com o concelho com Miranda do Corvo, adiantou a mesma fonte.

A vítima, que era agente da PSP no Comando de Coimbra, e residia numa aldeia da freguesia de Vila Nova, concelho de Miranda do Corvo, a cerca de dois quilómetros do local do acidente, andava à lenha com o pai num zona acidentada quando foi atingido por uma árvore.

"Quando os bombeiros [de Penela] chegaram a vítima estava debaixo da árvore e em paragem cardiorrespiratória, tendo sido necessário aliviar a árvore para se proceder às manobras de reanimação", disse fonte do Comando Sub-regional de Emergência de Proteção Civil de Coimbra.

Apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi declarado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Além dos Bombeiros Voluntários de Penela e do INEM, estiveram no local uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Avelar (Ansião), a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência, Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo e GNR.