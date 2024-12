Vento cancela 19 voos de e para a Madeira. Greve cancela nove voos em Lisboa

São 19 os voos cancelados de e para a Madeira devido ao mau tempo este domingo, de acordo com informação da ANA - Aeroportos de Portugal.

Além destes, foram ainda derivados seis voos com origem de Lisboa, Gatwick, Colónia-Bonn, Hannover, Berlim e Estocolmo.

No continente, segundo informação do site da ANA até às 12h49, foram cancelados nove voos, no primeiro de cinco dias de greve de trabalhadores aeroportuários da Menzies.

Em declarações à agência Lusa, Carlos Oliveira, da direção do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA), avança que no Aeroporto Humberto Delgado, "até às 10h00, divergiram 11 aviões". Segundo o dirigente sindical, a greve - que teve início às 00h00 e é efetuada em módulos de duas horas nas entradas e/ou saídas dos turnos -- provocou ainda, até às 10h00, atrasos em "perto de 30 voos" no aeroporto da capital.

"São as companhias aéreas a ajustarem as suas chegadas a Lisboa, até para perceberem qual é o impacto que o arranque da greve teve", afirmou Carlos Oliveira, sustentando que, "neste momento, a operação está toda desregularizada".

Este sábado foram 27 os voos cancelados devido ao vento forte que se sente na ilha da Madeira, com as ligações marítimas a terem sido suspensas até às 18h00 deste domingo.