Polícia ferido em Sintra após claque de futebol deflagrar pirotecnia

Um polícia ficou ferido, na noite de sábado, junto a um restaurante de Agualva-Cacém, no concelho de Sintra, onde foram deflagrados engenhos pirotécnicos por elementos da claque “No Name Boys”, ligada ao Benfica.

Segundo informações da PSP à Renascença, o polícia “ficou ferido numa mão” e foi transportado ao hospital de Santa Maria “onde será submetido a uma intervenção cirúrgica”.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao restaurante localizado em Agualva-Cacém, pouco antes das 23h00, onde estariam cerca de 500 pessoas pertencentes à claque de futebol “a deflagrar pirotecnia no interior do estabelecimento”, segundo as indicações prestadas à PSP .

Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos, já fora do restaurante, com arremesso de garrafas, copos de vidro e pirotecnia.

A PSP "repôs a ordem pública e os indivíduos acabaram por fugir do local”. Ainda segundo a mesma fonte da PSP, até ao início da madrugada deste domingo não tinham sido feitas detenções.