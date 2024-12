Morreu o militar que ficou ferido após incidente com arma de fogo na Academia Militar

O militar do Exército que estava de serviço na Academia Militar e que ficou ferido este sábado, após um incidente com arma de fogo, não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer este domingo no Hospital de São José.

Em comunicado, o Exército refere que é "com dor e enorme consternação" que comunica o falecimento de Aloísio Baldé, "que partiu de forma prematura e inesperada" durante a madrugada deste domingo.

O Exército refere também que acionou o apoio psicológico à família e militares, com a Polícia Judiciária Militar a abrir um processo para averiguar as causas do incidente.

Aloísio Baldé encontrava-se com "prognóstico muito reservado" depois de ter sido transportado para o Hospital de São José. O jovem, com menos de 25 anos, encontrava-se sozinho no momento do incidente.