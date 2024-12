Cerimónias fúnebres de Pedro Sobral decorrem segunda-feira na Basílica da Estrela

As cerimónias fúnebres de Pedro Sobral, presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que morreu no sábado, vítima de atropelamento em Lisboa, decorrem na segunda-feira, na Basílica da Estrela.

"A APEL informa que as cerimónias fúnebres do seu Presidente, Pedro Sobral, têm lugar amanhã, dia 23 de dezembro, na Basílica da Estrela, em Lisboa. O velório decorre a partir das 15:00, com missa às 17:00. A saída para crematório, momento reservado exclusivamente à família, será pelas 18:00", lê-se na nota divulgada hoje pela APEL.

Pedro Sobral morreu no sábado de manhã, aos 51 anos, na sequência de um atropelamento na Avenida da Índia, Lisboa, onde circulava de bicicleta.

Pedro Sobral era licenciado em Economia e em Ciência Política pela Universidade Católica de Lisboa, tendo frequentado o Programa de Gestão Geral na Harvard Business School, nos Estados Unidos.