"Vocês são uma honra para Portugal", disse Marcelo a militares com quem almoçou na Eslováquia

O chefe de Estado português tentou explicar de seguida aos presentes de outras nacionalidades o significado da palavra saudade.

"Saudade significa que vocês estão longe, mas nunca esquecem as suas raízes, pensam na vossa família, no vosso país. Saudade é isso. Nós sentimos a falta dos nossos, mas estamos com eles, com as nossas raízes, com a nossa força, com as nossas tradições, com os nossos valores. E queria saudar-vos porque o vosso exemplo é um exemplo excecional", enalteceu.

Marcelo Rebelo de Sousa salientou ainda o orgulho que tem nestes militares deslocados. .

"Estou muito orgulhoso, muito, muito orgulhoso. São o exemplo dos nossos valores, são do melhor que temos em Portugal. São o melhor do melhor de Portugal. Do nosso povo, dos nossos valores, princípios, das nossas tradições, do nosso passado e do nosso futuro. São ao mesmo tempo, o passado, o presente e o futuro", rematou.