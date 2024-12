Sete concelhos vão baixar IMI para a taxa mínima em ano de autárquicas

São 35 os concelhos que vão baixar o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) sobre os prédios urbanos em ano de eleições autárquicas e mais de metade vai cobrar a taxa mínima de 0,3%.

Segundo o Correio da Manhã, com base na informação disponibilizada pelas Finanças e que foi tornada pública pelos próprios municípios, 162 municípios vão manter a taxa de IMI a cobrar no próximo ano, como são os casos de Lisboa e Porto.

Mais de metade das autarquias já comunicaram o valor da taxa a pagar pelos proprietários em 2025, com Vila Real de Santo António, Nazaré, Mafra e Cartaxo a decidirem cobrar a taxa máxima de IMI (0,45%).

Já Ílhavo, Vidigueira, Faro, Coruche, Palmela e Portalegre decidiram descer o IMI para o mais baixo possível em ano de eleições autárquicas.

Para 2025, o Governo prevê uma receita de IMI de 1,56 mil milhões de euros, mais 1,3% do que o previsto no Orçamento do Estado para este ano.