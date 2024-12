Professores perdem 12% do poder de compra em 13 anos

Os professores perderam 12% do poder de compra nos últimos 13 anos e a falta de docentes podia ter sido evitada, conclui o economista Eugénio Rosa, no seu mais recente estudo elaborado com base em dados oficiais.

No estudo agora publicado, este economista também mostra o motivo por a profissão de professor ter deixado de ser atrativa.

O economista faz as contas aos salários entre 2011 e 2024 e desconta a inflação registada entre esse mesmo período.

Olhando para os números, Eugénio Rosa diz que a remuneração base média bruta dos professores aumentou 357 euros. Por outro lado, “se for deduzido efeito da inflação verificada entre o início de 2011 e 2024, à remuneração de 2024 (2.413 euros), ela fica reduzida a 1.899 euros, a preços de 2011 e, por isso, é possível compará-la, em termos reais, com a de 2011, diz o economista, para concluir que “o poder de compra da remuneração de 2024 é inferior à de 2011 em -7,6%”.