Portugueses defendem direito de voto para imigrantes. E se tivermos mais 1 milhão de novos eleitores?

“São questões de liberdade, e no momento em que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril, parece-me muito importante que se diga que estes direitos de acesso ao voto devem ser universais para quem chega”, sustenta o sociólogo da Universidade de Coimbra no programa “Da Capa à Contracapa” da Renascença , em parceria com a FFMS.

“Não basta saber que se pode votar, importa saber em quem votar, para que este processo tenha depois consequências positivas para a sociedade. Não se pode ser conduzido a votar num partido ou noutro. Faz para mim sentido que seja introduzida esta ideia de literacia política, explicando o que é uma autarquia, o que é uma junta de freguesia, o que é um parlamento, traduzindo para uma linguagem de alguém que chegou há pouco tempo, vindo de países que têm por vezes regimes completamente diferentes”, complementa o diretor científico do Observatório das Migrações.

O interesse dos políticos e pela política

Dar voto a um milhão de imigrantes terá grande impacto, admite o especialista em imigração e gestor de projetos comunitários, António Brito Guterres, lembrando que há muitos imigrantes esquecidos há décadas pelos políticos, exatamente porque não valem votos.

“São pessoas sem capacidade de voto, portanto não se faz campanha. Mas, mais do que isso, se as pessoas não tiverem uma narrativa que cruze a cidade portuguesa, não têm direito a ter um imaginário próprio, logo também não têm direito a uma certa política pública”, sustenta este conhecedor da realidade dos territórios onde se concentram imigrantes em Portugal.

António Brito Guterres chama a atenção para as qualificações que muitos destes migrantes do subcontinente indiano trazem e mesmo alguma militância política. “Se vocês forem ao Ano Novo Nepalês, que acontece normalmente na Alameda, em Lisboa, é impressionante a quantidade de atores políticos deles. Se olhar para as associações do Bangladesh espalhadas ao longo da Avenida Almirante Reis, vamos encontrar vários movimentos políticos. É interessante como são pessoas politizadas e, muitas vezes, até foi a questão política que as fez migrar também”, acrescenta Brito Guterres no programa “Da Capa à Contracapa”.