"Perda com danos inultrapassáveis". Grupo Leya lamenta morte de Pedro Sobral

O grupo Leya lamentou este sábado a morte do administrador e presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), Pedro Sobral, aos 51 anos, considerando-a uma "perda com danos inultrapassáveis".

"O Pedro acreditava profundamente no poder dos livros e na liberdade da edição, valores com que ajudou a construir a LeYa. Um amigo de todas as horas e de todos os livros, de quem, hoje, nos começamos a despedir com doloroso e genuíno agradecimento", indica a CEO Ana Rita Bessa.

Pedro Sobral, que ocupava o cargo de administrador das edições gerais da editora, morreu este sábado em Belém, tendo sido atropelado mortalmente quando seguia de bicicleta junto à Cordoaria Nacional, no sentido Alcântara-Algés, com o condutor a colocar-se em fuga.

À Renascença, o porta-voz da Direção Nacional da PSP avança que o condutor se entregou às autoridades na divisão de trânsito do Lumiar, acompanhado de advogado.