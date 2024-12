Militar hospitalizado "com prognóstico muito reservado" após incidente com arma de fogo na Academia Militar

Um incidente com uma arma de fogo aconteceu na manhã deste sábado, na Academia Militar, em Lisboa, envolvendo um militar de serviço.

O militar foi de imediato transportado para o Hospital de São José, depois ter sido efetuada a estabilização no local pelo INEM.

À Renascença, o porta-voz do Exército, informou que o militar está com prognóstico muito reservado.

Trata-se de um jovem com menos de 25 anos, da categoria de Praça, que estava sozinho no momento do incidente.



Segundo um comunicado enviado aos jornalistas, o Exército português explica que “acionou o apoio psicológico, direcionado à família e restantes militares de serviço, e notificou a Polícia Judiciária Militar”.

Foi ainda aberto um processo de averiguações para apurar as causas do incidente.

[Notícia atualizada às 16h40 com nova informação dada pelo porta-voz do exército à Renascença]