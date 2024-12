Marcelo chocado com morte de Pedro Sobral, presidente da APEL

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostra-se chocado com a morte de Pedro Sobral. O presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) e administrador do grupo Leya foi atropelado, este sábado, quando seguia de bicicleta em Lisboa.

"Foi com grande choque que o Presidente da República tomou conhecimento do falecimento de Pedro Sobral, esta manhã em Lisboa, em condições trágicas", refere a Presidência da República, em comunicado.

Pedro Sobral fez um "notável trabalho" como presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros e "fará muita falta ao setor de livro em particular e da Cultura em geral", sublinha Marcelo Rebelo de Sousa.



O Presidente da República "lembra, em particular, com profundo agradecimento, a parceria com a APEL na Festa do Livro em Belém, na qual Pedro Sobral era um dos principais dinamizadores".

Pedro Sobral morreu atropelado na Avenida da Índia, em Belém, no sentido Alcântara-Algés, junto à Cordoaria Nacional. O condutor colocou-se em fuga e entregou-se horas depois à Polícia.