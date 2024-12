Especialista propõe contratação de mais imigrantes para as escolas

O diretor científico do Observatório das Migrações diz que os sindicatos têm estado desatentos aos direitos dos trabalhadores imigrantes. No programa “Da Capa à Contracapa” da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), Pedro Góis afirma que os atores políticos não estão sós na falta de atenção dada aos estrangeiros que vivem e trabalham em Portugal.

“Os nossos sindicatos têm estado muito desatentos em relação à imigração e aos direitos dos trabalhadores imigrantes. E acho que é também por falta de presença de imigrantes nos próprios sindicatos. E este passo também tem que ser muito rápido para que as pessoas que estão hoje a trabalhar sobre condições que não são legais ou aceitáveis, possam muito rápida e imediatamente, se tal for possível, passar a ter os direitos conquistados pelas gerações de portugueses e que fazem hoje parte do nosso património laboral”, afirma o sociólogo da Universidade de Coimbra, para quem a imigração vai “impor-se politicamente” para fomentar uma mudança.

No programa que debateu as conclusões do barómetro sobre imigração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Pedro Góis dá o exemplo da possibilidade de contratação de imigrantes para trabalhar nas escolas, tendo em conta que os recursos são escassos “e a chegada destas populações em massa em muitas escolas do país causou ainda mais stress ao corpo docente e à própria escola”.