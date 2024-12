Eleições para a Casa do Douro decorrem este sábado com 18.655 viticultores inscritos

Mais de 18.600 viticultores/eleitores são hoje chamados a votar nas eleições para a direção e conselho regional da Casa do Douro, as primeiras depois da sua restauração como associação pública de inscrição obrigatória.

As 76 mesas de voto distribuídas por 17 concelhos da Região Demarcada do Douro estarão abertas entre as 14h00 e as 18h00.

Este é o primeiro ato eleitoral para a direção e conselho regional depois do parlamento ter aprovado, em janeiro, a restauração da Casa do Douro como associação pública de inscrição obrigatória e que terá como missão representar a produção daquela que é a mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo -- o Douro.

Foram submetidas duas listas candidatas à direção do organismo. A lista A - Devolver a Casa do Douro aos Pequenos e Médios Viticultores - é liderada por Manuela Alves e a lista B -- Douro Unido - é encabeçada por Rui Paredes.

Para o conselho regional de viticultores foram apresentadas 35 listas, tendo sido, posteriormente, excluída uma delas em Santa Marta de Penaguião.

O mandato é de três anos e a direção eleita tomará posse, em princípio, em janeiro perante o conselho regional de viticultores. O mandato da direção só pode ser renovado duas vezes.

O conselho é composto por 51 membros eleitos por sufrágio direto dos associados singulares, tendo depois designados representantes das adegas cooperativas, cooperativas agrícolas e associações de viticultores.

Criada em 1932 para defender os viticultores, a organização viu alterados os estatutos para associação privada de inscrição voluntária em 2014 e, dez anos depois, volta a ter uma dimensão pública.

A nova lei foi aprovada em janeiro de 2024 com os votos a favor do PS, PCP, BE, PAN, Livre e do então deputado social-democrata Artur Soveral de Andrade, a abstenção do PSD e os votos contra do Chega, Iniciativa Liberal (IL) e do deputado socialista Capoulas Santos.