Ação de solidariedade oferece cravos a imigrantes no Martim Moniz

Mais de uma centena de pessoas percorreu este sábado a rua do Benformoso no Martim Moniz, Lisboa, recordando os valores de Abril em solidariedade com a população imigrante residente na zona.

A ação cívica foi organizada em reação à operação policial realizada na quinta-feira no Martim Moniz, condenada por vários partidos políticos e organizações de defesa dos direitos humanos.

Distribuindo cravos de diversas cores, pessoas de vários quadrantes da sociedade, entre as quais representantes do PS, do BE e PCP e Livre, explicaram o significado destas flores para a democracia portuguesa.

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) marcou presença na iniciativa. Mariana Mortágua acusou o Governo de um ato inaceitável.

“O que aconteceu há uns dias foi um ato inédito, desproporcional, foi direcionado a uma comunidade em específico. Nós estamos aqui para dizer que não é aceitável este tipo de ações policiais por parte do Governo e que em Portugal as pessoas não têm de viver com medo de ações de caráter racista e xenófobo”, defende Mariana Mortágua.

Moradores e comerciantes da zona acolheram o gesto com alegria e sublinharam a simpatia e o acolhimento da população portuguesa em geral.