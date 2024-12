Tripulações da TAP deixam de pernoitar em Maputo

Desde terça feira que as tripulações da TAP deixaram de pernoitar em Maputo. Uma medida que foi tomada nos últimos dias devido à instabilidade social e política em Moçambique.

Ricardo Penarróias, do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, explica à Renascença que a decisão foi tomada a partir da avaliação da situação no terreno.