Salários de dezembro do Exército atrasados devido a falha no sistema financeiro e bancário

O salário de dezembro do Exército será pago com três dias de atraso por "razões de ordem técnica dos sistemas de informação financeiro e bancário", de acordo com a informação transmitida aos militares.

A informação, comunicada pela Repartição de Abonos da Direção do Serviço de Pessoal deste ramo das Forças Armadas a que a Lusa teve acesso, refere que, por falhas técnicas nos sistemas de informação financeiro e bancário o pagamento do vencimento dos militares, previsto para o dia 20, será realizado apenas no dia 23.

À Lusa, o porta-voz do Exército, tenente-coronel Hélder Parcelas, confirmou a informação e garantiu que a falha está já resolvida, porém não será possível pagar o salário de dezembro ainda hoje, tendo este pagamento ficado agendado para o próximo dia útil.

Hélder Parcelas adianta apenas que este foi um problema de natureza técnica, não avançando mais detalhes sobre a sua origem e garante que todos os militares já foram informados sobre a situação.

O presidente da Associação Nacional de Sargentos, sargento Lima Coelho, afirmou à agência Lusa que este atraso "está a causar inúmeras preocupações" entre os militares, por receio de falhar com os pagamentos previstos para estes dias do mês.

"Há muitos militares que têm obrigações bancárias, débitos diretos, contas das casas, que caem exatamente no dia 20, 21, que são os dias que habitualmente se pagam os vencimentos e estão com a preocupação e o receio de entrarem em incumprimento das suas obrigações por um motivo que não lhes é imputável", sublinhou.

Lima Coelho disse também não terem sido dadas mais explicações sobre a natureza do problema, além das constantes na comunicação feita aos militares, e lembrou que um problema semelhante ocorreu há mais de uma década, tendo ficado resolvido dentro dos prazos informados.

O problema, disseram o tenente-coronel Hélder Parcelas e o sargento Lima Coelho, deve afetar apenas o Exército, não tendo sido comunicados quaisquer constrangimentos por profissionais de outros ramos das Forças Armadas.