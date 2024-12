Porto. Rua de S. João terá barreiras para evitar estacionamento abusivo

A Rua de São João, no Porto, recentemente intervencionada com vista à sua pedonalização, verá instalada "nos próximos meses" barreiras para evitar o estacionamento automóvel, disse esta sexta-feira à Lusa o vereador do Urbanismo da Câmara do Porto.

"Vamos instalar um conjunto de obstáculos, que, no fundo, é mobiliário urbano que vai condicionar o estacionamento apenas para cargas e descargas", disse Pedro Baganha, vereador do Urbanismo e Espaço Público da Câmara do Porto.

De acordo com o responsável, as barreiras serão instaladas "nos próximos meses", depois da rua, que liga a Ribeira à Rua Mouzinho da Silveira, ter sido intervencionada com vista à pedonalização, mas a realidade diária daquele espaço tem sido a do estacionamento indevido.