Metro de Lisboa com horário reduzido no Natal

Lisboa, 20 dez 2024 (Lusa)- O Metropolitano de Lisboa vai encerrar mais cedo na noite de 24 de dezembro e abrir mais tarde no dia de Natal, tendo em conta a diminuição da procura por aquele serviço de transporte nestes dias festivos, anunciou hoje a empresa.

"Face à acentuada redução da procura habitualmente verificada na noite de Natal e no dia de Natal, o Metropolitano de Lisboa encerrará o serviço de exploração às 22:00 de dia 24 de dezembro e recomeçará a exploração às 08:00 de dia 25 de dezembro", informa uma nota de imprensa hoje divulgada.

O horário de funcionamento do Metropolitano nos dias normais é entre as 06:30 e as 01:00 nas quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

A mesma nota esclarece ainda que vão estar encerrados no dia 24 os serviços de atendimento ao cliente, como o posto de cobrança de coimas, o centro de atendimento e os espaços do cliente das estações do Campo Grande e do Marquês de Pombal, bem como os postos de cartões urgentes.

Os postos de venda vão estar também fechados, à exceção dos das estações do Colégio Militar/Luz, Marquês de Pombal II, Cais do Sodré e do Oriente.

"Os pedidos de cartão urgente realizados no dia 23 só poderão ser levantados no dia 26", informa ainda o Metro.

O serviço online de adesão ao cartão navegante personalizado vai estar a funcionar, mas os cartões só poderão ser entregues no dia 26.

