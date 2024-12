Martim Moniz. Operação planeada “há alguns meses”, detidos em prisão preventiva

A operação policial que ocorreu, na quinta-feira, na rua do Benformoso, na zona do Martim Moniz, Lisboa, e que gerou um tumulto cívico e político, começou a ser preparada “há alguns meses”. A PSP convocou uma conferência de imprensa para explicar a ação e avançou que dois suspeitos ficaram em prisão preventiva.

Em conferência de imprensa, o superintendente PSP Rui Costa, do Comando Metropolitano de Lisboa, esclareceu esta sexta-feira que na base da intervenção estiveram “52 ocorrências com armas” registadas, desde setembro, “na rua de ontem” – com “maior incidência” às quintas-feiras, entre as 14h 00 e 18h00.