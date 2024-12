IGAS suspeita de ilegalidades nos cargos de direção intermédia em substiuição no INEM

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) suspeita de ilegalidades no exercício de cargos de direção intermédia durante vários anos em regime de substituição no INEM e vai fazer uma inspeção extra a esta matéria.

No projeto de relatório à auditoria à avaliação da legalidade e eficiência da gestão do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que tinha sido pedida pela ministra da Saúde, a IGAS aponta sobretudo as situações relativas ao exercício destes cargos em regime de substituição "durante vários anos", assim como o "pagamento aos formadores internos".

"As situações apuradas podem ser indiciadoras da existência de ilegalidades, suscetíveis de configurar eventual responsabilidade disciplinar e financeira sancionatória", escreve a IGAS, anunciando uma ação inspetiva para apuramento "dos factos indiciados, do respetivo enquadramento, das circunstâncias de tempo e modo".

Esta informação consta do projeto de relatório da auditoria pedida pela ministra Ana Paula Martins, que avaliou quatro grandes áreas: meios de emergência médica, compras públicas, formação profissional e atração e retenção de trabalhadores em áreas críticas.

O projeto de relatório, que ficou concluído esta sexta-feira, vai ser remetido ao INEM, para o exercício do contraditório, tendo a IGAS emitido 44 recomendações.