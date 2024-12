Flixbus analisa novos destinos para reforçar operação no interior do país

A Flixbus quer reforçar a operação no interior, estando a analisar novos destinos, numa altura em que continua impedida de operar no terminal de Sete Rios, em Lisboa, disse à Lusa Pablo Pastega, diretor geral para Portugal.

"Neste momento operamos em 90 cidades, um número que queremos aumentar, e vamos, sobretudo, mas não só, para o interior, porque ainda temos algumas cidades relevantes do interior de Portugal que não estão ligadas", referiu, sem detalhar quais.

Para Pablo Pastega, o importante é ligar cada vez mais cidades em Portugal, mas também a Espanha, contando anunciar as linhas em breve.

Em comunicado, a Flixbus disse que irá "acrescentar 11 novos destinos, todos no interior do país", sendo que, do total de destinos na rede em 2025, "cerca de metade serão no interior do país".

O diretor geral voltou ainda a denunciar a situação no terminal de Sete Rios, onde a Flixbus continua impedida de operar.

"É muito frustrante", lamentou, referindo que a infraestrutura "é muito boa", mas a empresa continua sem resposta da Câmara de Lisboa e, assim, sem autorização para operar. Segundo Pablo Pastega, a justificação prende-se com falta de espaço, algo que diz não ser verdade.

Por outro lado, Coimbra "é uma das prioridades da Flixbus em termos de locais de paragem, já que a Rua do Padrão não reúne as condições mínimas de conforto e segurança, e a Câmara Municipal de Coimbra também não tem dado resposta a este problema", indicou, citado no comunicado.

Na mesma nota, a Flixbus disse que está a reforçar, a partir desta semana e até janeiro "todas as suas linhas domésticas e internacionais a fim de responder às necessidades de mobilidade dos portugueses e dos turistas que visitam o país nesta época natalícia".

De acordo com a transportadora, "na operação doméstica, ou seja, nas linhas nacionais, há viagens que crescem até 60%, sendo que, no total, o aumento na rede doméstica é de 24%, e de 15% na operação internacional".

Segundo a Flixbus, "a ligação Lisboa-Porto passa a ter até 166 viagens (83 em cada sentido) durante este período de Natal e Ano Novo, o que representa um aumento de cerca de 60% face ao ano anterior, em que foram disponibilizadas 104 viagens neste eixo", sendo que "Coimbra também regista um aumento na procura, e por isso as viagens para esta cidade foram reforçadas em 29%".

Além disso, destacou, a Flixbus regista, este ano, "um aumento da procura para as cidades da Guarda, Viseu, Aveiro e Figueira da Foz", sendo que, a "fim de dar resposta a este aumento da procura, todas as viagens para estas regiões foram reforçadas com mais horários e frequências".

"Quanto ao Algarve, este continua a ser um dos destinos preferidos dos portugueses para a passagem de ano, e por isso, e à semelhança do ano passado, a Flixbus reforçou, também, as suas ligações ao sul do país", indicou.