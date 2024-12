Bombeiros sapadores garantem que greve a 15 de janeiro "não vai colocar em causa o socorro"

Os Bombeiros Sapadores garantem que a greve marcada para 15 de janeiro, dia em que também se manifestam em frente à Assembleia da República , "não vai colocar em causa o socorro".

À Renascença, o presidente do Sindicato Nacional de Bombeiros Sapadores (SNBS) lamenta, ainda assim, que o executivo "continue em silêncio e a ostracizar os bombeiros quando a culpa do que está a acontecer continua a ser do governo".

Ricardo Nunes diz que o ministério não "negoceia de forma séria" e, por isso, não conseguiu corresponder às reinvidicações em tempo útil. O sindicato tinha apontado esta sexta feira como a data-limite para as negociações.

O responsável sindical admite ainda que os profissionais "exageraram" durante a manifestação em frente à sede do governo, a 25 de novembro, mas atribui a atitude ao comportamento da tutela.

"O desrespeito do governo com os bombeiros fez com que eles extravazassem", defende.



Apesar de não "colocar as mãos no fogo", Ricardo Nunes acredita que "os colegas vão respeitar a lei" na manifestação de jaineiro próximo.

Entre as reinvidicações dos Bombeiros Sapadores está a revisão do estatuto profissional e a indexação da tabela salarial à remuneração mínima nacional.

