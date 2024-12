Barragens. Autarca de Miranda do Douro pede que sejam cobrados "todos os impostos"

A Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro diz que "só será feita justiça quando se cobrarem todos os impostos" às empresas detentoras das barragens do Douro.

O Público notícia esta sexta-feira que a Autoridade Tributária (AT) vai forçar as empresas EDP e Movhera a pagar o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) devido desde 2019 aos municípios de Miranda do Douro, Mogadouro, Torre de Moncorvo e Carrazeda.

O valor devido ronda os quatro milhões de euros, segundo a mesma publicação.

À Renascença, Helena Barril mostra-se satisfeita por o "caminho para a justiça ter começado".

"Aguardamos que o valor do IMI venha para os cofres da autarquia, para que o possamos responder necessidades que temos no nosso concelho", diz.

A autarca salienta que vai tentar "apurar se há a possibilidade de reverter o facto da cobrança de impostos do ano de 2019 ter caducado".

Apesar da conquista, os quatro municípios estão com a bandeira a meia haste. Um protesto simbólico, conta a autarca do distrito de Bragança, que ainda lutar pela cobrança do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e o Imposto de Selo.

"Só será feita justiça quando forem cobrados os impostos", remata.