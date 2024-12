Avisos de mau tempo e vento forte na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu esta sexta-feira avisos de mau tempo e vento forte no arquipélago da Madeira, em vigor desde as 06h00, recomendando aos proprietários e armadores de embarcações que adotem precauções para garantir a sua segurança.

A capitania refere indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontam para mau tempo no mar e vento forte (51 a 62 quilómetros por hora) de qualquer direção.

"Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", refere a autoridade em comunicado.

Entre as recomendações, a Capitania do Porto do Funchal destaca a necessidade de reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, e não praticar pesca lúdica junto às falésias e zonas de arriba.