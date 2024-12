Três detidos em operação policial na Cova da Moura e no Zambujal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve, esta quinta-feira, no Bairro Alto da Cova da Moura e no Bairro do Zambujal a cumprir 12 mandados de busca e apreensão domiciliária. Três pessoas foram detidas e foi apreendida roupa usada pelos suspeitos nos tumultos na Grande Lisboa, em outubro.

A PSP espera vir a deter mais pessoas com os elementos de prova "determinantes" que apreendeu esta quinta-feira, revela, aos jornalistas, o subintendente Bruno Pereira, do Comando da Divisão Policial da Amadora.

"Foram recolhidos elementos de prova determinantes para que, eventualmente, outros possam vir a ser detidos fora de flagrante delito", garante à imprensa. A PSP apreendeu, ainda, duas pistolas e um revólver, bem como diversas munições.

Num comunicado anterior, a PSP assegurou que a operação, batizada de "Cacais", investiga "crimes relacionados com o arremesso de objetos (incluindo incendiários), fogo posto/incêndio, danos, motim, tráfico de droga, ameaça e coação, posse de arma de fogo e dano em viatura policial".

Seis dos mandados estão "diretamente relacionados com os incidentes ocorridos na área metropolitana de Lisboa" em outubro, na sequência da morte de Odair Moniz.

A Polícia de Segurança Pública deu a esta operação o sobrenome do motorista do autocarro que ficou gravemente ferido nos tumultos ocorridos em Santo António dos Cavaleiros (Loures), quando o veículo em que seguia foi incendiado. "De forma simbólica, dedicamos-lhe esta operação e desejamos-lhe as melhoras", afirmou o responsável das PSP.

Na operação estiveram envolvidos cerca de cem polícias, diz o comunicado.

