Tráfico de droga. GNR faz operação no Bairro do Lagarteiro

A GNR está a realizar uma operação contra o tráfico de droga no Bairro do Lagarteiro, no Porto, confirmou a Renascença junto de fonte oficial das autoridades portuenses.

Há, ainda, 20 agentes da PSP no local.

Segundo o "Jornal de Notícias", foi desmantelado um local de produção e embalamento de estupefacientes, que eram depois distribuídos pelo Porto e por Espinho.

Um dos alegados líderes da rede já tinha sido detido esta terça-feira pela GNR, confirmou a mesma fonte.



[Notícia atualizada às 10h47 de 19 de dezembro de 2024 para acrescentar detalhes]